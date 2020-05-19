Trabzonspor, Jose Sosa ve Novak ile masaya oturuyor

Trabzonspor sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Jose sosa ve Filip Novak konusuna son noktayı koymak istiyor.



Koronavirüs öncesi iki oyuncuyla da prensipte anlaşılmasına rağmen salgının ortaya çıkmasından sonra görüşmelerin durduğu transferde taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.



Salgın sonrası futbol camiası büyük bir ekonomik sıkıntı yaşarken Karadeniz ekibi de oluşan yeni şartları da hesaplayarak Jose sosa ve Novak'ın temsilcileriyle görüşecek.