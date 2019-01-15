Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Juraj Kucka'yı Kap'a Bildirdi

Trabzonspor, Juraj Kucka'yı Kap'a Bildirdi

50 dakika önce

Trabzonspor, Slovak futbolcu Juraj Kucka'nın transferi konusunda İtalya'nın Parma Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Juraj Kucka'yı Kap'a Bildirdi, System.String[]
Trabzonspor, Slovak futbolcu Juraj Kucka'nın transferi konusunda İtalya'nın Parma Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma'ya transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:49 Kaynak: AA

Parma, Trabzonspor, Juraj Kucka, Spor
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