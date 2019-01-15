Trabzonspor, Juraj Kucka'yı Kap'a Bildirdi
50 dakika önce
Trabzonspor, Slovak futbolcu Juraj Kucka'nın transferi konusunda İtalya'nın Parma Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor
, Slovak futbolcu Juraj Kucka
'nın transferi konusunda İtalya
'nın Parma
Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol
İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul
'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma'ya transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:49 Kaynak: AA
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