Trabzonspor kabuslu günleri geride bırakmak istiyor - Son Dakika

Trabzonspor kabuslu günleri geride bırakmak istiyor

04.11.2020 13:01
Trabzonspor kabuslu günleri geride bırakmak istiyor, System.String[]

Süper Lig'in ilk 7. haftasında 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde ederek topladığı 5 puanla düşme potasında yer alan Trabzonspor, kabus dolu haftaları geride bırakarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

Süper Lig'in ilk 7. haftasında 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde ederek topladığı 5 puanla düşme potasında yer alan Trabzonspor, kabus dolu haftaları geride bırakarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde tarihinin en kötü günlerini yaşayan bordo-mavililer, 4-3'lük Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası İngiliz çalıştırıcının görevine son vermişti. Alanyaspor maçına takımı çalıştırma görevini futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu veren bordo-mavili yönetim, Süper Lig'in flaş takımı Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçtan galibiyetle ayrılarak milli araya yeni hocasıyla yeni bir sayfa açarak girmeyi planlıyor.

DERELİOĞLU, TAŞLARI YERİNE KOYMAYA ÇALIŞIYOR

Süper Lig'de üst üste Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi 3 İstanbul takımına kaybederek ağır yara alan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında kritik müsabakaya çıkacak. Ligin flaş takımı karşısında alacağı galibiyetle moral bulmayı hedefleyen Karadeniz ekibinde takımı emanet alan İhsan Gündüz Derelioğlu, futbolculara moral ve motivasyon yüklemesi yaparken, diğer taraftan ise zorlu müsabaka öncesi taşları yerine koymaya çalışıyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yoğun bir mesai harcayan Derelioğlu, oyuncularla bire bir görüşmeler yaparak saha içindeki sorunları tespit ediyor.

KADRODA DEĞİŞİM

Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi kadroda bir dizi değişiklik yapması bekleniyor. Abdulkadir Parmak ve Ekuban'ın ilk on bire dönecek olmaları Derelioğlu'nun elini güçlendirdi. Bordo-mavililerin Aytemiz Alanyaspor karşısında orta sahada ve ileri uçta daha alternatifli bir kadro ile sahada olması bekleniyor.

YENİ HOCA ARAYIŞI

Trabzonspor, Süper Lig'e yeniden sarılmak için Aytemiz Alanyaspor karşısında mutlak galibiyeti hedeflerken, diğer taraftan ise takımı yeni dönemde emanet edeceği isim üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun teknik direktör arayışını ise son aşamaya getirdiği belirtildi.

Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştireceği antrenman sonrası Antalya'ya gidecek. Bordo-mavililer 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağı maç için 5 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da özel uçak ile Antalya'ya hareket edecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor kabuslu günleri geride bırakmak istiyor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor kabuslu günleri geride bırakmak istiyor - Son Dakika Spor


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