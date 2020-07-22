Trabzonspor, kadro planlamasına uygun hoca isimleri üzerinde duruyor - Son Dakika

Trabzonspor, kadro planlamasına uygun hoca isimleri üzerinde duruyor

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğa havlu atan Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasından sonra yönetim, kadro iskeletini ve planlamasını yönetebilecek teknik adamlar üzerinde duruyor.

Trabzonspor, kadro planlamasına uygun hoca isimleri üzerinde duruyor, System.String[]

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğa havlu atan Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasından sonra yönetim, kadro iskeletini ve planlamasını yönetebilecek teknik adamlar üzerinde duruyor.

Trabzonspor'da Konyaspor yenilgisinin ardından istifa kararı alan Hüseyin Çimşir'in sözleşmesi karşılık anlaşma yoluyla feshedilirken, gelecek sezon takımın yeni teknik patronu kim olacağı ise merakla bekleniyor. Yeni teknik direktör konusunda sıkı bir çalışma içine giren ve titiz hareket eden bordo-mavili yönetim, mevcut kadro iskeletini ve kadro planlamasını yönetebilecek isimler üzerinde duruyor.

Camiayı ve şehri yakından bildiği için bordo-mavililerin eski oyuncusu ve teknik direktörü Shota Arveladze ismine sıcak bakarken, Shota'nıon teknik adam olarak görev yaptığı sezonda yaşadıklarını göz önüne alarak gelen tekliflere ilk planda sıcak bakmadığı öğrenildi. Abdullah Avcı da bordo-mavililerin gündeminde olan diğer bir isim. Trabzonspor'un Avcı ile görüşmelerini sürdürdüğü gelen haberler arasında yer alırken, 2017 yılında ismi Trabzonspor ile sıkça anılan Prosinecki de Karadeniz ekibinin gündeminde yer alıyor. Yönetim, teknik direktör konusundaki kesin tercihini 29 Temmuz'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından verecek. Tüm konsantrasyonunu Süper Lig'de UEFA Şampiyonlar Lig bileti almaya ve Ziraat Türkiye Kupası finaline veren Trabzonspor yönetimi, Kayserispor ve Alanyaspor ile oynanacak olan maçlarda Yardımcı Antrenör Eddie Newton'un göstereceği performans da yönetimin vereceği kararda etkili olacak. Kadro yapısını ve oyuncuları yakından tanıyan İngiliz çalıştırıcı yeni sezonda takımın başına geçme ihtimalide bulunuyor.

Kadro iskeleti bozulmayacak

Trabzonspor yönetimi gelecek sezonda kadro iskeletini korumayı planlıyor. Giden şampiyonluğa rağmen bordo-mavili takımın kurmayları kadro iskeletini koruyarak eksik bölgelere takviye yapmaya hazırlanıyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütün Karadeniz temsilcisi, yeni hocasının belirledikten sonra yurt içinden ve yurt dışından ön protokol imzaladığı 4-6 oyuncu ile sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor'un gözü İngiltere'de

Ön libero ve orta saha bölgesi için çok ciddi bir çalışma yürüten bordo-mavililer, John Obi Mikel'in ayrılığı ve Badou Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle takımın merkezi için titiz hareket ediyor. Sörloth ve Ekuban gibi gelecek vadeden oyuncuların yanı sıra Obi Mikel, Sturridge ve Ndiaye gibi yıldızları İngiltere'den kadrosuna katan Trabzonspor, yeni transfer sezonda da İngiltere piyasasına ağırlık verecek. Eddie Newton'un takımda olması İngiltere piyasasına hakim olma noktasında bir adım önde tutuyor. - TRABZON

Trabzonspor, İngiltere, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 02:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, kadro planlamasına uygun hoca isimleri üzerinde duruyor - Son Dakika Spor
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