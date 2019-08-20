Trabzonspor kafilesi Atina'da

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa
ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından Trabzon
'a dönmeyen bordo-mavili takım, özel uçakla İstanbul
'dan Yunanistan
'ın başkenti Atina'ya ulaştı.
Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na 1 saat 15 dakikalık yolculuğunun ardından ulaşan Trabzonspor
kafilesi, daha sonra kısa süre pasaport işlemlerinin ardından otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
İstanbul'a 22 futbolcuyla gelen bordo-mavili takımın, AEK maçı kadrosunda ise 20 oyuncu bulunuyor. Fıratcan Üzüm ve Kamil Ahmet Çörekçi
, AEK maçı kadrosunda yer almadı.
Teknik Direktör Ünal Karaman
ile takım kaptanı Jose Sosa
, yarın 17.30'da maçın oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Basın toplantısının ardından saat 18.00'de bordo-mavili takım stadyumda son çalışmasını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.