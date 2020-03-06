Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te!

Trabzonspor'un 22 kişilik Gaziantep FK maçı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz , Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira kafilede yer almadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar yaptı.

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