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Trabzonspor kafilesi Gaziantep'te
6 saat önce
Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Trabzonspor kafilesi kente geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:07 Kaynak: AA
Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Trabzonspor kafilesi kente geldi.
Özel uçakla Gaziantep Havalimanına gelen bordo-mavililer, taraftarın arasından geçerek geceyi geçirecekleri otele geçti.
Trabzonsporlu oyuncular kendilerine tezahüratta bulunan taraftarı selamladı, imza isteyen taraftarları da geri çevirmediler.
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