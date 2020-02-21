Trabzonspor kafilesi geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor kafilesi geldi - Son Dakika

Trabzonspor kafilesi geldi

7 saat önce

Kafilenin karşılanması Taraftarların tezahürat yapması İSTANBUL - Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.

Kafilenin karşılanması

Taraftarların tezahürat yapması İSTANBUL - Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.

Bordo-mavili bazı taraftarlar, takım otobüsü önünde teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi. Taraftarlar, Norveçli santrafor Alexander Sörloth ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Havalimanı çalışanları ile bazı yolcular da Çimşir ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Trabzonspor kafilesi geldi

Trabzonspor, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Loris Karius ile yola devam etmeyecek
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:37:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor kafilesi geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]