Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi - Son Dakika
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Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi

05.05.2022 20:23

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kente geldi.

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavili ekip, Hatay Havalimanı'nda taraftarca karşılandı. Taraftarlar, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.(2)

Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi
Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi
Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi
Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi

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Spor Toto Süper Lig, Hatay Havalimanı, Trabzonspor, Hatayspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzonspor kafilesi Hatay'a geldi - Son Dakika


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