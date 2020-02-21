Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor

Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi

7 saat önce

Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.

Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi, System.String[]

Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.


Bordo-mavili bazı taraftarlar, takım otobüsü önünde teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi. Taraftarlar, Norveçli santrafor Alexander Sörloth ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.


Havalimanı çalışanları ile bazı yolcular da Çimşir ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.


Trabzonspor kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.



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Trabzonspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:59 
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