Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti - Son Dakika Spor

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

7 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul'a gitti.

Demir Grup Sivasspor maçında sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmesinin ardından tedavisine başlanan Anthony Nwakaeme, sabah antrenmanında ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

Bordo-mavililerde, Nwakaeme'nin yanı sıra Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür ile sarı kart cezalısı Obi Mikel, kafilede yer almadı.

Trabzonspor'un 21 kişilik Beşiktaş maçı kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme Costa Marques, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuba

Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Valiliği'ndeki futbol zirvesi sona erdi
Beşiktaş, Loris Karius ile yola devam etmeyecek Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihleri belli oldu

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:23:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]