Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı yarı final rövanş maçı için İstanbul'a gitti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık

F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti

İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor

Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak

Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır

Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı

Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı

Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor

Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti

Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak

Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti

Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı

Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu