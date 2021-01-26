Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

Türk Hava Yolları 'na ait özel uçakla İstanbul'a hareket eden bordo-mavili ekibin 28 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Bordo-mavili ekip, İstanbul'a gitmeden önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

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