Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kafilesi İstanbul'da

Trabzonspor Kafilesi İstanbul'da

33 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor Kafilesi İstanbul'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a ulaşan bordo-mavili kafileyi Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Futbolcular ve teknik ekibe tezahüratlarla destek veren taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman ve Yusuf Yazıcı'ya sevgi gösterilerinde bulundu.

Havalimanı çalışanları da bordo-mavili takıma yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri arasında kamp yapacağı otele geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:40 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Trabzonspor, İstanbul, Spor
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