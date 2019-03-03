Trabzonspor Kafilesi İstanbul'da
33 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa
'ya konuk olacak Trabzonspor
, İstanbul
'a geldi.
Trabzon Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a ulaşan bordo-mavili kafileyi Atatürk Havalimanı
'nda bir grup taraftar karşıladı.
Futbolcular ve teknik ekibe tezahüratlarla destek veren taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman
ve Yusuf Yazıcı
'ya sevgi gösterilerinde bulundu.
Havalimanı çalışanları da bordo-mavili takıma yoğun ilgi gösterdi.
Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri arasında kamp yapacağı otele geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:40 Kaynak: AA
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