Trabzonspor kafilesi İstanbul'da - Son Dakika
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Trabzonspor kafilesi İstanbul'da

7 saat önce

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.

Trabzonspor kafilesi İstanbul'da, System.String[]

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla saat 15.15'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.

Bordo-mavili bazı taraftarlar, takım otobüsü önünde teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi. Taraftarlar, Norveçli santrafor Alexander Sörloth ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Havalimanı çalışanları ile bazı yolcular da Çimşir ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Trabzonspor, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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