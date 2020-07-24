Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti! Nwakaeme kadroda yok - Son Dakika

Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti! Nwakaeme kadroda yok

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenör Eddie Newton yönetiminde maçın son antrenmanını yapan bordo-mavililer, taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti! Nwakaeme kadroda yok, System.String[]

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenör Eddie Newton yönetiminde maçın son antrenmanını yapan bordo-mavililer, taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Antrenmanın ardından Trabzon Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesi, THY'ye ait özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.

Trabzonspor kafilesinde ise şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Majid Hosseini, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndiaye, Jose Sosa, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Bilal Başakçıoğlu, Yusuf Sarı, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koraç Kılınç."

Öte yandan, Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme kadroda yer almadı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Kayseri, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 09:27

Son Dakika Spor Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti! Nwakaeme kadroda yok - Son Dakika Spor

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