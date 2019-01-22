Trabzonspor Kafilesi, Kupa Maçı Balıkesir'e Gitti

Trabzonspor
, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanşında Balıkesirspor
Baltok ile oynayacağı maç için Balıkesir'e gitti.
Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor kafilesi daha sonra, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Balıkesir'in Edremit
ilçesine hareket etti. Karadeniz
ekibi, buradan kara yoluyla Balıkesir'e geçecek.
Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure
, Hüseyin Türkmen
, Ali Osman
Karnapoğlu, Oğuzhan Açıl, Kamil Ahmet Çörekçi
, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar
, Tunahan Ergül,,Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay
Sefa Kara, Caleb Ekuban
ve Hugo Rodallega
yer aldı.
Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok ile yarın Balıkesir Atatürk
Stadı'nda saat 20.30'da karşılaşacak.