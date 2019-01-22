Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kafilesi, Kupa Maçı Balıkesir'e Gitti

Trabzonspor Kafilesi, Kupa Maçı Balıkesir'e Gitti

32 dakika önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maç için Balıkesir'e gitti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maç için Balıkesir'e gitti.

Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor kafilesi daha sonra, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Balıkesir'in Edremit ilçesine hareket etti. Karadeniz ekibi, buradan kara yoluyla Balıkesir'e geçecek.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Ali Osman Karnapoğlu, Oğuzhan Açıl, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Tunahan Ergül,,Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.

Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok ile yarın Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:35 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Golcü Ergin Keleş, 19 Yıl Önce Özkan Sümer'den Aldığı Kitabı Teslim Etti Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mbaye Diagne'ye 4, Eljif Elmas'a 2 Maç Men Cezası Verdi

Barcelona'ya İmza Atan Boateng'den İbrahim Tatlıses Şarkısı Türkiye Kupasında Yarın Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:07:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kafilesi, Kupa Maçı Balıkesir'e Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]