Trabzonspor kafilesi Malatya'da - Son Dakika
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Trabzonspor kafilesi Malatya'da

6 saat önce

Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir'e taraftarlar çiçek verdi.

Trabzonspor kafilesi daha sonra güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Trabzonspor kafilesi Malatya'da

Batı Çalışma Grubu, Trabzonspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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