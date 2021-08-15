Trabzonspor kafilesi Malatya'da

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için Malatya'ya ulaştı.
Özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı.
Havalimanı çıkışında futbolculara taraftarlar çiçek verdi.
Trabzonspor kafilesi daha sonra güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma yarın saat 19.15'te Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
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