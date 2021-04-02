Trabzonspor kafilesi, Sivas'a geldi

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor yarın saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavili takım Türk Hava Yolları 'na ait özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na geldi. Trabzonspor kafilesi, daha sonra buradan kamp yapacağı otele geçti.

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