Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kafilesi Sivas'a Gitti

Trabzonspor Kafilesi Sivas'a Gitti

57 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a gitti.

Trabzonspor Kafilesi Sivas'a Gitti, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a gitti.

Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor kafilesi daha sonra, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:59 Kaynak: AA

Sivasspor, Trabzonspor, Sivas, Spor
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