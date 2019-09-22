Son Dakika Haberleri: Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti
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Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti

1 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti.

Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Daniel Sturridge ve Ogenyi Onazi, kafilede yer almadı.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takımla Sivas'a gitti.

Trabzonspor, Sivasspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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