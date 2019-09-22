Trabzonspor kafilesi Sivas'a gitti

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takımla Sivas'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili ekip, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Trabzonspor , Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için Sivas'a gitti.

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