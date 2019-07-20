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Trabzonspor, kamp için Avusturya'ya geldi

36 dakika önce

Futbolcuların karşılanması Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi.

Futbolcuların karşılanması Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi. Sezona 3 Temmuz'da kendi tesislerinde başlayan ve ilk etap çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlayan bordo-mavili takım, özel uçakla Avusturya'nın Linz kentine geldi. Takımı havalimanında taraftarlar karşıladı.
Trabzonspor, kamp için Avusturya'ya geldi
Trabzonspor, Avusturya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:48 Kaynak: AA
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