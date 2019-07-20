Trabzonspor, kamp için Avusturya'ya geldi
36 dakika önce
Futbolcuların karşılanması Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:48 Kaynak: AA
Futbolcuların karşılanması Trabzonspor
, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya
'ya geldi. Sezona 3 Temmuz'da kendi tesislerinde başlayan ve ilk etap çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlayan bordo-mavili takım, özel uçakla Avusturya'nın Linz
kentine geldi. Takımı havalimanında taraftarlar karşıladı.
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