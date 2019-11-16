Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Karadenizli merhum sanatçı Erkan Ocaklı'yı andı
Son Dakika Spor Trabzonspor, Karadenizli merhum sanatçı Erkan Ocaklı'yı andı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Karadenizli merhum sanatçı Erkan Ocaklı'yı andı

6 saat önce

Trabzonspor, Karadenizli merhum sanatçı Erkan Ocaklı'yı vefatının 11. yıl dönümünde andı.

Trabzonspor, Karadenizli merhum sanatçı Erkan Ocaklı'yı andı, System.String[]

Trabzonspor, Karadenizli merhum sanatçı Erkan Ocaklı'yı vefatının 11. yıl dönümünde andı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Amansız bir hastalık nedeniyle 11 yıl önce 16 Kasım 2008'de hayata veda eden değerli sanatçımız Erkan Ocaklı'yı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kulübün onur üyesi de olan Erkan Ocaklı'nın takım 1. Lig'e çıktığında, "Yaşasın Trabzonspor 45'liği" adını verdiği özel bir plak yaptığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Plaktaki bir eserinin sözlerinde, 'Yeşil sahaları yıktık, uşaklar yıktık. Yaşasın Trabzonspor 1. Lig'e çıktık.' diye yazmıştı. Ulusal anlamda seslendirilen ilk Trabzonspor türkülerini bordo-mavi renklerimize gönül verenlere armağan eden Erkan Ocaklı, Trabzon ve Trabzonspor için onlarca kaliteli eserin de altına imza atmıştı. Trabzonspor Kulübü olarak Erkan Ocaklı'ya bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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