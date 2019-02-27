Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı
42 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
Kaptan Cemil Usta Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.
Ümraniyespor maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
Yarını dinlenerek geçirecek bordo-mavili ekip, hazırlıklarına 1 Mart Cuma günü devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:26 Kaynak: AA
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