Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

49 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında 18 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]
Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında 18 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında dün Sparta Prag'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükselen bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Futbolcular, Kasımpaşa maçının ilk antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanın ardından bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak, ardından da İstanbul'a hareket edecek.
Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 16 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Yemekteyiz yarışmacıları, MasterChef Türkiye'nin kadrosuna dahil oldu 90+8'de gelen gole Bakan Albayrak böyle sevindi Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 14:26:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]