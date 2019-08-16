Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
49 dakika önce
Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında 18 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:37 Kaynak: AA
, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında 18 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turu rövanşında dün Sparta Prag
'ı 2-1 yenerek play-off turuna yükselen bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde antrenman yaptı.
Futbolcular, Kasımpaşa maçının ilk antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanın ardından bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak, ardından da İstanbul
'a hareket edecek.
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