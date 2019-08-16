Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

20 dakika önce

- Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı Bordo-mavilileri kritik 15 gün bekliyorTRABZON - Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.

- Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Bordo-mavilileri kritik 15 gün bekliyor
TRABZON - Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Çekya'nın Sparta Prag takımını eleyerek büyük bir moral bulan Trabzonspor'u kritik 15 gün bekliyor. Bordo-mavililer, sırasıyla Süper Lig'de 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa, 22 Ağustos Perşembe günü yine dış sahada AEK, ardından ligde 25 Ağustos Pazar günü evinde Malatyaspor ve 29 Ağustos'ta ise AEK ile sahasında rövanş maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, 1 Eylül Pazar günü de deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin konuğu olacak. 15 gün içinde kritik maçlara çıkacak olan Karadeniz ekibi hem Avrupa'da hem de ligde önemli bir sınav verecek.
Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Sparta Prag maçının ardından Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.
Trabzon'a dönmeyecek
Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın ardından Trabzon'a dönmeyecek ve İstanbul'da kalacak. Bordo-mavililer UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Yunanistan'ın AEK takımı ile oynayacağı karşılaşma için 20 Ağustos Salı günü saat 15.30'da özel uçakla İstanbul'dan Atina'ya hareket edecek.
Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rapçi Travis Scott, sevgilisi Kylie Jenner'a 2,8 milyon TL değerinde kolye hediye etti
Trabzonspor, Sturridge ile anlaştı! Resmi açıklama geldi Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı Trabzonspor, Edgar Miguel Le transferini KAP'a bildirdi! Feyenoord'a gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 20:14:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]