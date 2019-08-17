Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

40 dakika önce

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Kasımpaşa müsabakası öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.
Trabzonspor kafilesi daha sonra maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etmek için Trabzon Havalimanı'na geldi.
Teknik direktör Karaman ve futbolcular, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Tarifeli uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, İvanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth yer aldı.
Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, sezonun ilk maçında Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu
Galatasaray 8 sezon sonra bir ilki yaşadı Sturridge transferinden gerçek ortaya çıktı! Başakşehir'e gitmekten annesi yüzünden vazgeçti Sevilla, Kjaer'i maç kadrosuna almadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:31:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]