Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bir günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya gelen bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Isınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışan takım, daha sonra dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luis Ibanez, Yusuf Yazıcı, Ogenyi Onazi, Tayyip Ebrar Cumur ve tedavi için Almanya'ya giden Abdülkadir Ömür katılmadı. Tedavileri tamamlanan Vahid Amiri, Kamil Ahmet Çörekçi ve Hüseyin Türkmen ise takımla çalıştı.

Öte yandan, antrenmanı ziyaret eden Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, futbolculara başarı diledi.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:37 Kaynak: AA

Spor
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