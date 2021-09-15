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Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

15.09.2021 16:02
Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bir günlük izinin ardından devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bir günlük izinin ardından devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Trondsen antrenmanda yer almazken, Gervinho ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Djaniny ise takımda ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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