Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Futbolcular, taktik çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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