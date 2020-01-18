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Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır
6 saat önce
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:34 Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Futbolcular, taktik çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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