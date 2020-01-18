Trabzonspor, Kasımpaşa maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor , Süper Lig'de yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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