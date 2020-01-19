Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, hafta içinde Yukatel Denizlispor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, kalede Erce Kardeşler'in yerine, sakatlığının ardından takıma dönen Uğurcan Çakır'a görev verdi. Genç teknik adam, Abdulkadir Parmak'ı yedek kulübesine çekerken, Ganalı forvet Caleb Ekuban'ı ilk 11'de oynattı.

En son ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçında ilk 11'de görev alan Ekuban, sakatlığının ardından 14 hafta sonra 11'de şans buldu.

Sturridge yine yok

Trabzonspor'un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge, Kasımpaşa maçı kadrosunda da yer almadı.

Antalya kampında sakatlık yaşayan golcü oyuncu, Yukatel Denizlispor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ikinci yarının ilk haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında da kadroya dahil edilmedi.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da forma giyemedi.

Üç oyuncu sakatlıktan döndü

Trabzonspor'da ligin 16. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Yusuf Sarı ile 17. haftadaki Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Çakır ile Filip Novak, Kasımpaşa maçıyla takıma döndü.

Uğurcan maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Sarı ile Novak ise yedek kulübesinde yer aldı.

Maça yoğun ilgi

Trabzonsporlu taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadyumu tribünlerinin tamamına yakınını doldurarak ikinci yarının ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bu arada, Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor'un gündeminde yer alan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu da Medical Park Stradyumu'na gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti.