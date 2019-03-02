Trabzonspor, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
48 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde basına kapalı taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Karadeniz
ekibinde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Tayyip Ebrar Cumur ve tedavi için Almanya
'ya giden Abdülkadir Ömür
, antrenmana katılmadı. Yusuf Yazıcı
müjdesi
Trabzonspor'un kupada Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın, takımla çalışmalara başladığı bildirildi.
Yusuf Yazıcı'nın tedavisinin tamamlandığı, Kasımpaşa maçında takımda yer alabileceği öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul
'a gidecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:04 Kaynak: AA
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