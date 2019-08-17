Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak
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Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak

1 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak, System.String[]
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı karşısında deplasmanda 2-2 berabere kalan, sahasında da 2-1 galip gelerek play-off turuna yükselen bordo-mavililer, lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak bordo-mavililer, akşam üzeri İstanbul'a gidecek.
Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:11 Kaynak: AA
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