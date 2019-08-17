Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak
1 saat önce
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:11 Kaynak: AA
, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa
'ya konuk olacak.
UEFA Avrupa
Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag
takımı karşısında deplasmanda 2-2 berabere kalan, sahasında da 2-1 galip gelerek play-off turuna yükselen bordo-mavililer, lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır
yönetecek.
Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak bordo-mavililer, akşam üzeri İstanbul
'a gidecek. Karadeniz
ekibinde Ogenyi Onazi'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
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