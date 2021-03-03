Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında burnuna darbe alan Vitor Hugo 'nun durumu da bugünkü çalışma sonrasında belli olacak.

Ligde geçen hafta Fenerbahçe karşısında sahasında 1-0 mağlup olarak zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında moral bulmak istiyor.

Trabzonspor , Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa 'ya konuk olacak.

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