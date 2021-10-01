Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti - Son Dakika

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı için Kayseri'ye gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.
Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da kafileyle birlikte Kayseri'ye gitti.
Trabzonspor'un 22 kişilik kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Peres, Edgar, Ahmetcan Kaplan, Denswil, İsmail Köybaşı, Trondsen, Berat Özdemir, Siopis, Murat Cem Akpınar, Hamsik, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Cornelius."
Kaynak: AA
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