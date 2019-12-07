Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'yı tebrik etti
Son Dakika Spor Trabzonspor, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'yı tebrik etti - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'yı tebrik etti

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.

Trabzonspor, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'yı tebrik etti, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkanlık görevine seçilen Sayın Berna Gözbaşı'yı tebrik eder, bu önemli görevde başarı ve iyi şanslar dileriz."

İstikbal Mobilya, Trabzonspor, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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