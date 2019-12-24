Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynayacağı İstiklal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynayacağı İstiklal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı antrenmanda yer almadı.

ÖĞRENCİLERDEN ANTRENMANA ZİYARET

Antrenman öncesinde TSYD Trabzon Şubesi tarafından gerçekleştirilen 'Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor' projesi kapsamında Yomra Oymalıtepe İlkokulu ile Vakfıkebir Fen Lisesi öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek futbolcular ve teknik direktör Ünal Karaman ile fotoğraf çektirdi.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Perşembe günü yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.


Trabzonspor, Kayserispor, Murat Erat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:02 Kaynak: DHA
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