Trabzonspor -Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek - Son Dakika

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzon'da oynanacak olan Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Erkan Özdamar atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Erkan Özdamar'a bu maçta Tarık Ongun ve Mustafa Sönmez yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Burak Pakkan belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

25 Şubat 2022 Cuma günü Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 20.00'de başlayacak.

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)