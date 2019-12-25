Trabzonspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek - Son Dakika

Trabzonspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

6 saat önce

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin ilk yarısının son maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek yönetecek.

Trabzonspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek, System.String[]

Trabzonspor- İstikbal Mobilya Kayserispor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin ilk yarısının son maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 17.haftasında 28 Aralık 2019 Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksinde saat 17.30'da oynanacak olan Trazbonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Hüseyin Göçek düdük çalacak. Gökçek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Ok yapacak. Maçın 4.Hakemi Mustafa İlker Coşkun.

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının VAR Hakemi Suat Aslanboğa olurken, AVAR Hakemi ise Bahattin Duran yapacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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