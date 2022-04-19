Hikmet Karaman: "İkinci maçta skoru alıp finale kalmak istiyoruz" - Son Dakika
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Hikmet Karaman: "İkinci maçta skoru alıp finale kalmak istiyoruz"

19.04.2022 23:28
Hikmet Karaman: "İkinci maçta skoru alıp finale kalmak istiyoruz"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ikinci maçta skoru alıp finale kalmak istediklerini söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ikinci maçta skoru alıp finale kalmak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ikinci karşılaşmada skoru alıp finale kalabileceklerini belirterek, "Maçın 90 dakikalık bölümünü 1-0 mağlup bitirdik. Ama ikinci bir 90 dakika var. Kendi sahamızda, şehrimizde, seyircimiz önünde oynayacağız. Bu skoru alıp finale kalabiliriz" şeklinde konuştu.

"MUTLAK SURETLE FİNALE KALMAK İSTİYORUZ"

Trabzonspor ile 3 maç oynadıklarını ifade eden Karaman, "Bu maçlar, analizler, rakibin oyunu bizim topu kaptığımızda yapmamız gerekenler, bütün bunları bir araya getirip maç gününe kadar takımı, kendimizi geliştirip mutlak suretle finale kalmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Hikmet Karaman: İkinci maçta skoru alıp finale kalmak istiyoruz

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Kaynak: İHA

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