Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Son Dakika
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Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

19.04.2022 12:29
Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'un, bugün Kayserispor'u ağırlayacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'un, bugün Kayserispor'u ağırlayacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. Bugün saat 20.30'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İlker Takpak yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Oğuzhan Çakır eşlik edecek.

Öte yandan Özgür Yankaya, Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında dün oynanan Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasının kapanış müsabakasında da VAR görevi almıştı.

(Yunus Kılıç - İHA)

Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Son Dakika
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