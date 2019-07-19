Trabzonspor "keşan" motifli formasını tanıttı
3 dakika önce
Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda giyilecek formayı Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı duygusal bir kısa film ile taraftarlarına duyurdu.
Trabzonspor
Kulübü, yeni sezonda giyilecek formayı Abdülkadir Ömür
'ün de yer aldığı duygusal bir kısa film ile taraftarlarına duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:06
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