Son Dakika Haberleri: Trabzonspor "keşan" motifli formasını tanıttı
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Trabzonspor "keşan" motifli formasını tanıttı

3 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda giyilecek formayı Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı duygusal bir kısa film ile taraftarlarına duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda giyilecek formayı Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı duygusal bir kısa film ile taraftarlarına duyurdu.
Trabzonspor keşan motifli formasını tanıttı
Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:06 
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