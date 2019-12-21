Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor

6 saat önce

Süper Lig'de Denizlispor mağlubiyeti sonrası moral bulmak isteyen Trabzonspor, Konyaspor karşısında deplasmanda süre gelen 9 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.

Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor, System.String[]

Süper Lig'de Denizlispor mağlubiyeti sonrası moral bulmak isteyen Trabzonspor, Konyaspor karşısında deplasmanda süre gelen 9 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.


Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor'a sahasında 2-1 mağlup olan bordo-mavililer zirve yarışında yara almıştı. Fırsat haftasını değerlendiremeyen bordo-mavililer 23 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçını kazanarak rakibi karşısında 9 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.


En son galibiyet 2010'da


Trabzonspor Konya'da rakibi karşısında en son galibiyeti Konyaspor'un ligden düştüğü 2010-2011 sezonunda elde etti. Bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından rakibi ile deplasmanda oynadığı son 6 Süper Lig maçında 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi son galibiyetini ise 1 Kasım 2010'da 2-1'lik sokar ile elde etmişti. Bordo-mavililer Konya deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda ise Nisan 2017'den bu yana ilk kez deplasmanda üst üste 3 maçını kazanmış olacak.


Ünal Karaman ve Aykut Kocaman 6 kez karşılaşacak


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik adamlık dönemlerinden 6 kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adamın bundan önce görev aldıkları takımlarda yaptıkları 5 maçta bordo-mavililerin teknik patronu Ünal Karaman 3 galibiyet alırken, Aykut Kocaman ise 1 galibiyet elde etti. 1 maçta ise iki teknik adam birbirine üstünlük kuramadı. - TRABZON

Trabzonspor, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Altay mı, Karius mu? İşte istatistikler
Trabzonspor, Badou Ndiaye ile anlaştı Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi!

Son Dakika Haberleri
20:10 Beşiktaş Sompo Sigorta: 82-68 - Son Dakika Spor
20:06 Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
20:04 Barcelona, Deportivo Alaves'i evinde 4-1 yenerek liderliğini korudu - Son Dakika Spor
19:54 Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti - Son Dakika Spor
19:54 Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
19:44 Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! - Son Dakika Spor
17:51 Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]