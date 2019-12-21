Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor - Son Dakika

Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor

6 saat önce

Süper Lig'de Denizlispor mağlubiyeti sonrası moral bulmak isteyen Trabzonspor, Konyaspor karşısında deplasmanda süre gelen 9 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.

Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor, System.String[]

Süper Lig'de Denizlispor mağlubiyeti sonrası moral bulmak isteyen Trabzonspor, Konyaspor karşısında deplasmanda süre gelen 9 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor'a sahasında 2-1 mağlup olan bordo-mavililer zirve yarışında yara almıştı. Fırsat haftasını değerlendiremeyen bordo-mavililer 23 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçını kazanarak rakibi karşısında 9 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.

EN SON GALİBİYET 2010'DA

Trabzonspor Konya'da rakibi karşısında en son galibiyeti Konyaspor'un ligden düştüğü 2010-2011 sezonunda elde etti. Bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından rakibi ile deplasmanda oynadığı son 6 Süper Lig maçında 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi son galibiyetini ise 1 Kasım 2010'da 2-1'lik sokar ile elde etmişti. Bordo-mavililer Konya deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda ise Nisan 2017'den bu yana ilk kez deplasmanda üst üste 3 maçını kazanmış olacak.

ÜNAL KARAMAN VE AYKUT KOCAMAN 6 KEZ KARŞILAŞACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik adamlık dönemlerinden 6 kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adamın bundan önce görev aldıkları takımlarda yaptıkları 5 maçta bordo-mavililerin teknik patronu Ünal Karaman 3 galibiyet alırken, Aykut Kocaman ise 1 galibiyet elde etti. 1 maçta ise iki teknik adam birbirine üstünlük kuramadı.

(İHA)

Trabzonspor, Konyaspor, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altay mı, Karius mu? İşte istatistikler
Trabzonspor, Badou Ndiaye ile anlaştı Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi!

Son Dakika Haberleri
20:07 Akdeniz'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
20:07 Ümraniye'de polise ateş edilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
20:06 Zeytinburnu'nda tartıştığı mali müşaviri öldüren kadın intihar etti - Son Dakika
20:05 Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Son Dakika
20:04 İHH'den Suriye'nin kuzeyine gelen aileler için gıda paketi hazırlığı - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:13:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]