Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda 23 Aralık Pazartesi günü Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda 23 Aralık Pazartesi günü Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Altay karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma çalışması yaparken, diğer oyuncular ise telafi çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 22 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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