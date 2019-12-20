Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Konyasypor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Konyasypor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında tüm oyuncular katılırken, Hosseini ise takımdan ayrı koşu yaptı. İki grup halinde çalışan bordo-mavili takımda, Altay karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma, diğer futbolcular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.


Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, pazar günü yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün saat 14.30'da Konya'ya hareket edecek. - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:33 Kaynak: İHA
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