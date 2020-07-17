Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

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